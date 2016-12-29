В Одессе пьяный водитель врезался в столб, есть пострадавшие
Автомобиль поставили на штрафплощадку, а водителем занялись следователи
Сегодня около полуночи на Люстдорфской дороге автомобиль ВАЗ2101 выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
В результате происшествия один из пассажиров автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.
Прибывшие по вызову патрульные заметили, что водитель автомобиля имеет признаки алкогольного опьянения.
25-летнего парня передали следователю для оформления материалов дела, а автомобиль поставили на штрафплощадку.
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