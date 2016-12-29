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В Одессе пьяный водитель врезался в столб, есть пострадавшие http://www.segodnya.ua/img/article/7844/14_main.1483023714.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/14_tn.1483023714.jpg Одесса Автомобиль поставили на штрафплощадку, а водителем занялись следователи 

В Одессе пьяный водитель врезался в столб, есть пострадавшие

Сегодня, 18:36

Автомобиль поставили на штрафплощадку, а водителем занялись следователи 

На месте ДТП. Фото: патрульная полиция Одессы
На месте ДТП. Фото: патрульная полиция Одессы

Сегодня около полуночи на Люстдорфской дороге автомобиль ВАЗ2101 выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

В результате происшествия один из пассажиров автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.

Прибывшие по вызову патрульные заметили, что водитель автомобиля имеет признаки алкогольного опьянения.

25-летнего парня передали следователю для оформления материалов дела, а автомобиль поставили на штрафплощадку.
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Источник:

"Сегодня"

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