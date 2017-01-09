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В Одессе Рождество отметили парадом трамваев и вертепом http://www.segodnya.ua/img/article/7866/52_main.1483989888.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/52_tn.1483989888.jpg Одесса Одесситы пели колядки и грелись у самовара

В Одессе Рождество отметили парадом трамваев и вертепом

Сегодня, 21:38

Одесситы пели колядки и грелись у самовара

В вагоне. Девушки в вышиванках исполняли рождественские песни. Фото: oget.od.ua
В вагоне. Девушки в вышиванках исполняли рождественские песни. Фото: oget.od.ua

Жители Южной Пальмиры отпраздновали Рождество не только массовыми гуляниями с колядками и вертепом в центре города, но и парадом трамваев. Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", несколько вагонов, украшенных праздничной иллюминацией, проследовали от парка имени Шевченко до Старосенной площади. "А пассажиры вагонов-участников парада во время движения слушали рождественские песни, которые исполнял хор, и угощались сладостями", — рассказывают в горэлектротрансе, уточнив, что праздничные трамваи собрали в Одессе.

А на Старосенной площади пассажиров развлекал рождественский вертеп с колядниками в национальных костюмах и с Вифлеемской звездой. Причем мороз участников праздника ничуть не испугал: те, кому было холодно, могли согреться горячим ароматным чаем из большого дымящегося самовара.

Тем временем в одесском горсаду хулиганы разворотили установленного накануне в ротонде дидуха — традиционное рождественское украшение в виде связанных между собой снопов пшеницы, символ богатства и урожая. У конструкции вырвали снопы-ветви и сорвали часть декора. Горожане предполагают, что действовали злоумышленники преднамеренно, поскольку прихватили с собой даже ножницы. "Сначала сломали шар с иллюминацией, теперь это, что следующее?" — сетуют одесситы.
Рождество, вертеп, колядки

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Автор:

Алина Калинина

Источник:

"Сегодня"

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