В Одессе с погоней задержали мошенников

По словам экспертов, такие аферы сейчас происходят очень часто, но это ничему не учит людей

В Одессе задержали группу мужчин, которые занимались телефонным мошенничеством: звонили горожанам и под предлогом срочной помощи их родственникам требовали деньги.

Так, в патрульную полицию обратился мужчина, которому в понедельник днем позвонили с неизвестного номера и сообщили, что его друг находится в беде. Для решения вопроса звонившие предложили передать им $3000. Мужчина договорился со злоумышленниками о встрече возле одного из развлекательных заведений на ул. Канатной.

Там же патрульные устроили засаду и в момент передачи денег задержали двух мужчин, еще один участник вымогательства пытался скрыться на автомобиле. "Легковушку задержали на улице Лейтенанта Шмидта. При себе у водителя был мобильный телефон, с которого звонили и вымогали деньги", — рассказывают в пресс-службе патрульной полиции. Кроме того, во время обыска салона инспекторы обнаружили пистолет и наркотические вещества. Задержанных передали следователям для выяснения обстоятельств.

По словам экспертов, такие аферы сейчас происходят очень часто, но это ничему не учит людей. Многие идут на поводу у эмоций и, вместо того чтобы самим позвонить человеку, которому нужна помощь, начинают собирать деньги.

"Недавно мне позвонили и сказали, что мой сын попал в беду и ему нужна крупная сумма денег. Но мне повезло: мошенники не знали, что у меня дочь, и со мной этот трюк не прошел, — рассказала нам одесситка Елена Пивоварова. — Подобное было и с моей пожилой знакомой — она начала собирать деньги, но ее вовремя остановили".