В Одессе СБУ накрыла подпольный цех по производству алкоголя (фото)

Правоохранители изъяли более чем 74 тонны спирта стоимостью свыше 2 миллионов гривен

В Одессе сотрудники СБУ прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению нелегальной алкогольной продукции.

Правоохранители нашли нелегальный цех в помещении одного из промышленных предприятий Одессы, сообщили в пресс-центре СБУ.

Во время обысков, проведенных вместе с фискальной службой, правоохранители изъяли более чем 74 тонны спирта стоимостью свыше 2 миллионов гривен. Также изъяты расфасованные алкогольные напитки на сумму более 1,5 млн грн.

"У злоумышленников также изъяты поддельные акцизные марки, которые когда-то были выпущены Государственной фискальной службой Донецкой области", — добавили в СБУ.



На данный момент проверяются возможные факты отравления граждан фальсификатом. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.204 УК.

Ранее сообщалось, что в Херсоне изъяли контрафактный алкоголь на три миллиона гривен.