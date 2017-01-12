В Одессе СБУ накрыла подпольный цех по производству алкоголя (фото)
Правоохранители изъяли более чем 74 тонны спирта стоимостью свыше 2 миллионов гривен
В Одессе сотрудники СБУ прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению нелегальной алкогольной продукции.
Правоохранители нашли нелегальный цех в помещении одного из промышленных предприятий Одессы, сообщили в пресс-центре СБУ.
Во время обысков, проведенных вместе с фискальной службой, правоохранители изъяли более чем 74 тонны спирта стоимостью свыше 2 миллионов гривен. Также изъяты расфасованные алкогольные напитки на сумму более 1,5 млн грн.
"У злоумышленников также изъяты поддельные акцизные марки, которые когда-то были выпущены Государственной фискальной службой Донецкой области", — добавили в СБУ.
На данный момент проверяются возможные факты отравления граждан фальсификатом. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.204 УК.
Ранее сообщалось, что в Херсоне изъяли контрафактный алкоголь на три миллиона гривен.
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