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В Одессе СБУ накрыла подпольный цех по производству алкоголя (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/99_main.1484230725.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/99_tn.1484230725.jpg Одесса Правоохранители изъяли более чем 74 тонны спирта стоимостью свыше 2 миллионов гривен

В Одессе СБУ накрыла подпольный цех по производству алкоголя (фото)

Сегодня, 16:16

Правоохранители изъяли более чем 74 тонны спирта стоимостью свыше 2 миллионов гривен

В Одессе сотрудники СБУ прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению нелегальной алкогольной продукции.

Правоохранители нашли нелегальный цех в помещении одного из промышленных предприятий Одессы, сообщили в пресс-центре СБУ.

Во время обысков, проведенных вместе с фискальной службой, правоохранители изъяли более чем 74 тонны спирта стоимостью свыше 2 миллионов гривен. Также изъяты расфасованные алкогольные напитки на сумму более 1,5 млн грн.

"У злоумышленников также изъяты поддельные акцизные марки, которые когда-то были выпущены Государственной фискальной службой Донецкой области", — добавили в СБУ.

На данный момент проверяются возможные факты отравления граждан фальсификатом. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.204 УК.

Ранее сообщалось, что в Херсоне изъяли контрафактный алкоголь на три миллиона гривен.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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