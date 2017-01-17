В Одессе со стрельбой и погоней задержали особо опасного преступника

В Одессе сегодня, 17 января, в 8.30 на ул. Проценко полицейские со стрельбой задержали парня, обвиняемого краже и умышленном убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как стало известно, 12 декабря 2016 года он сбежал из зала суда в Киеве.

Во время сегодняшнего задержания преступник пытался скрыться на автомобиле. Автомобиль заблокировали в районе улицы Грушевского, а злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Одесской области полицейские задержали преступника, который около года находился в государственном розыске.