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В Одессе со стрельбой и погоней задержали особо опасного преступника http://www.segodnya.ua/img/article/7890/36_main.1484656035.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/36_tn.1484656035.jpg Одесса Разыскиваемого злоумышленника доставили в отдел полиции

В Одессе со стрельбой и погоней задержали особо опасного преступника

Сегодня, 14:25

Разыскиваемого злоумышленника доставили в отдел полиции

Преступник задержан. Фото: pixabay.com
Преступник задержан. Фото: pixabay.com

В Одессе сегодня, 17 января, в 8.30 на ул. Проценко полицейские со стрельбой задержали парня, обвиняемого краже и умышленном убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как стало известно, 12 декабря 2016 года он сбежал из зала суда в Киеве.

Во время сегодняшнего задержания преступник пытался скрыться на автомобиле. Автомобиль заблокировали в районе улицы Грушевского, а злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Одесской области полицейские задержали преступника, который около года находился в государственном розыске.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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