В Одессе со стрельбой и погоней задержали особо опасного преступника
Разыскиваемого злоумышленника доставили в отдел полиции
В Одессе сегодня, 17 января, в 8.30 на ул. Проценко полицейские со стрельбой задержали парня, обвиняемого краже и умышленном убийстве.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Как стало известно, 12 декабря 2016 года он сбежал из зала суда в Киеве.
Во время сегодняшнего задержания преступник пытался скрыться на автомобиле. Автомобиль заблокировали в районе улицы Грушевского, а злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что в Одесской области полицейские задержали преступника, который около года находился в государственном розыске.
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