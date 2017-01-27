В Одессе сожгли более 600 литров элитных алкогольных напитков
Причастным к изготовлению и хранению контрафактного алкоголя грозит до семи лет лишения свободы
В Одессе правоохранители сожгли более 600 литров алкогольных напитков, продающихся под марками Bacardi , Martell и Grey Goose.
Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.
Как выяснили сотрудники прокуратуры, уничтоженный алкоголь был не пригоден для употребления. Его изготавливали и в Одесской области и разливали в бутылки с этикетками известных брендов.
По этому факту открыто уголовное производство по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка подделанных марок акцизного налога) УК Украины.
Причастным к изготовлению и хранению контрафактного алкоголя грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, на ферме под Одессой со стрельбой ловили самогонщиков.
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