В Одессе сожгли более 600 литров элитных алкогольных напитков

Причастным к изготовлению и хранению контрафактного алкоголя грозит до семи лет лишения свободы

В Одессе правоохранители сожгли более 600 литров алкогольных напитков, продающихся под марками Bacardi , Martell и Grey Goose.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, уничтоженный алкоголь был не пригоден для употребления. Его изготавливали и в Одесской области и разливали в бутылки с этикетками известных брендов.

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка подделанных марок акцизного налога) УК Украины.

Причастным к изготовлению и хранению контрафактного алкоголя грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на ферме под Одессой со стрельбой ловили самогонщиков.