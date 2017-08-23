В Одессе спецназ задержал опасного иностранца-вымогателя

В Одессе правоохранители задержали 26-летнего уроженца республики Азербайджан, который, угрожая одесситу и членам его семьи, требовал 1600 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По словам местного жителя, он стал участником ДТП, где двое мужчин на автомобиле Mercedes намеренно создали аварийную ситуацию, в результате которой их автомобиль получил незначительные царапин.

"С целью незаконного завладения средствами заявителя, водитель автомобиля Mercedes путем запугивания и угроз физической расправой одесситу, его жене и малолетнему ребенку, которые находились в автомобиле, заставил мужчину отказаться от официального оформления дорожно-транспортного происшествия и потребовал 1600 долларов США за якобы повреждение его автомобиля", – рассказали в полиции.

Отмечается, что иностранец также отобрал водительское удостоверение и талон на регистрацию авто, которым пользовался одессит, и уже на следующий день пришел к нему домой с угрозами физической расправы в случае, если мужчина не соберет нужную сумму.

"Через две недели злоумышленник снова пришел к своей жертве чтобы получить так называемый "долг". Однако, узнав, что человек собрал лишь часть суммы – начал угрожать ножом и наносить удары в лицо. Именно в это время сотрудники криминальной полиции ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника", – информируют правоохранители.

















Фото: полиция



Фото: полиция



Фото: полиция



Фото: полиция



Фото: полиция



Фото: полиция



Фото: полиция

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Сейчас иностранец находится под стражей. Выяснилось, что он ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение разбойных нападений и грабежей.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в Николаевской области полиция предотвратила дерзкое покушение на бизнесмена.