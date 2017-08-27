В Одессе ссора посетителей клуба закончилась стрельбой

Сегодня, 20:18

Полиция квалифицирует инцидент как хулиганство

В Одессе ссора посетителей клуба закончилась стрельбой. Фото: novostivmire.com
В Одессе ссора посетителей клуба закончилась стрельбой. Фото: novostivmire.com

В одном из ночных клубов Одессы произошел конфликт со стрельбой, в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Так, согласно информации издания, в клубе произошла ссора между двумя знакомыми, они вышли на улицу и начали драться. Их товарищ, пытаясь остановить конфликт, достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала одному из дерущихся в колено.

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Полиция задержала стрелка, предварительно произошедшее квалифицируют как хулиганство.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в одном из столичных парков.
Одесса, стрельба, хулиганство, ссора, ночной клуб

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