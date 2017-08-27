В Одессе ссора посетителей клуба закончилась стрельбой
Полиция квалифицирует инцидент как хулиганство
В одном из ночных клубов Одессы произошел конфликт со стрельбой, в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщает местное издание "Думская".
Так, согласно информации издания, в клубе произошла ссора между двумя знакомыми, они вышли на улицу и начали драться. Их товарищ, пытаясь остановить конфликт, достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала одному из дерущихся в колено.
Полиция задержала стрелка, предварительно произошедшее квалифицируют как хулиганство.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в одном из столичных парков.
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