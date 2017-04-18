В Одессе столкнулись иномарки: водителей забрала "скорая"

Сегодня, 10:01

На месте работала патрульная полиция. Из-за аварии образовалась пробка

На месте ДТП. Фото: патрульная полиция
На месте ДТП. Фото: патрульная полиция

Сегодня, 18 апреля, рано утром в Одессе произошло ДТП, сообщают в пресс-службе патрульной полиции города.

На улице Разумовского автомобиль "КИА" столкнулся с автомобилем "Рено". Последний является автомобилем одной из охранных фирм города. Из-за аварии образовалась пробка.

В результате столкновения пострадали оба водителя, которых госпитализировали медики.

Причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный водитель врезался в столб и перевернулся.
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"Сегодня"

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