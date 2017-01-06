В Одессе сторожевые псы напали на женщину с таксами
Алабаи убили собак и покусали женщину
В Одессе два сторожевых пса атаковали женщину, которая прогуливалась с двумя таксами. "Мы шли по улице Щорса в частном секторе. Алабаи выбежали из ворот двора, перебежали дорогу и набросились на моих такс. Я и женщина, которая сидела в машине неподалеку, пытались их разнять, но алабаи — большие и сильные собаки. В итоге они перекусили пополам моих любимцев и вернулись в свой двор", — рассказала "Сегодня" владелица такс Ирина Кутинова.
Сама женщина отделалась укусами на руках. Ирина уверяет: крупные псы нападают на ее более мелких питомцев уже третий раз. Виной тому — безответственное отношение владельцев крупных пород к четырехлапым, с которыми не занимаются, но и не держат на привязи. "Хозяин пройдет и не заметит, а ты стоишь с половиной таксы на поводке и не знаешь, что делать", — сетует женщина.
По словам мужчин, которым принадлежат алабаи, они не уследили за питомцами, поскольку один болел, а второго не было дома.
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