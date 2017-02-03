В Одессе Суворовскую аллею в парке Шевченко защитят от оползней

Этот проект, по мнению чиновников, позволит предотвратить дальнейшее развитие оползней вдоль аллеи и стабилизирует оползневую ситуацию на склоне

В Одессе планируют укрепить подпорной стеной Суворовскую аллею в парке Шевченко. Проектная документация уже разработана и направлена на экспертизу.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Соответствующее решение приняли на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета 24 ноября.

По заказу управления инженерной защиты территории города и развития побережья в конце 2016 года разработали проект "Строительство подпорной стенки вдоль Суворовской аллеи в парке Шевченко в Одессе".

В проекте предусматриваются также мероприятия по отводу поверхностного стока с площадки строительства и прилегающей территории, чтобы не допустить в дальнейшем разрушения обустроенной подпорной стенки.

Этот проект, по мнению чиновников, позволит предотвратить дальнейшее развитие оползней вдоль аллеи и стабилизирует оползневую ситуацию на склоне.

Ранее сообщалось, что один из самых популярных одесских парков среди горожан и туристов, парк имени Тараса Шевченко, хотят реконструировать.