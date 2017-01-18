В Одессе трамвай не поделил дорогу с легковушкой

Сразу на двух важных магистралях Киевского района Одессы, которые соединяют жилмассив с центром города, вчера произошли ДТП и, как следствие, образовались пробки.

Первая авария парализовала движение на ул. Среднефонтанской у железнодорожного вокзала. "Водитель Nissan X-Trail ехал во втором ряду и, не убедившись в безопасности маневра, начал перестраиваться в крайний правый ряд, по которому в тот момент двигалась Honda Accord", — сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко. Водителя второго авто доставили в больницу с травмой головы.

Второе столкновение произошло спустя несколько часов на ул. Водопроводной недалеко от Старосенной площади: там легковушка врезалась в трамвай. Машина получила значительные механические повреждения, но, как сообщают патрульные, в этом ДТП никто не пострадал.