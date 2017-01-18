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В Одессе трамвай не поделил дорогу с легковушкой http://www.segodnya.ua/img/article/7895/72_main.1484763646.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/72_tn.1484763646.jpg Одесса Из-за ДТП на дорогах образовались пробки

В Одессе трамвай не поделил дорогу с легковушкой

Сегодня, 20:20

Из-за ДТП на дорогах образовались пробки

Не разминулись. Легковой автомобиль влетел в вагон трамвая. Фото: odpublic.net
Не разминулись. Легковой автомобиль влетел в вагон трамвая. Фото: odpublic.net

Сразу на двух важных магистралях Киевского района Одессы, которые соединяют жилмассив с центром города, вчера произошли ДТП и, как следствие, образовались пробки.

Первая авария парализовала движение на ул. Среднефонтанской у железнодорожного вокзала. "Водитель Nissan X-Trail ехал во втором ряду и, не убедившись в безопасности маневра, начал перестраиваться в крайний правый ряд, по которому в тот момент двигалась Honda Accord", — сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко. Водителя второго авто доставили в больницу с травмой головы.

Второе столкновение произошло спустя несколько часов на ул. Водопроводной недалеко от Старосенной площади: там легковушка врезалась в трамвай. Машина получила значительные механические повреждения, но, как сообщают патрульные, в этом ДТП никто не пострадал.
авария, ДТП, трамвай, столкновение

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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