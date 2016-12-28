В Одессе турникет для слуг народа спилили болгаркой

В Одессе продолжается негласное противостояние между облгосадминистрацией и облсоветом. В этот раз конфликт разгорелся из-за установки турникета у входа в здание на проспекте Шевченко, 4, где трудятся представители совета и ОГА.

Смонтировать турникет рядом с постом охраны решили в облсовете, чтобы "повысить ответственность сотрудников аппарата". На установку такого пропускного пункта, согласно электронной системе общественных закупок Prozorro, потратили 142 тыс. грн. Однако и. о. губернатора Соломия Бобровская трактовала новшество иначе, заподозрив избранников в непрозрачной работе.

"От кого они пытаются спрятаться? От волонтеров, активистов, журналистов, одесситов или туристов?!" — заявила Бобровская, инициировав демонтаж конструкции. После чего "контролера" свергли при помощи болгарки.

В облсовете Бобровскую обвинили в популизме и порче имущества. А вот общественников заинтересовала стоимость пропускной системы: на сайте производителя она якобы стоит дешевле, чем за нее заплатили.