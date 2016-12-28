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В Одессе турникет для слуг народа спилили болгаркой http://www.segodnya.ua/img/article/7837/16_main.1482866250.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/16_tn.1482866250.jpg Одесса Облсовет и ОГА не поделили вход

В Одессе турникет для слуг народа спилили болгаркой

Вчера, 21:17

Облсовет и ОГА не поделили вход

Турникет. Обновку за 142 тыс. грн спилили при помощи болгарки. Фото: facebook.com
Турникет. Обновку за 142 тыс. грн спилили при помощи болгарки. Фото: facebook.com

В Одессе продолжается негласное противостояние между облгосадминистрацией и облсоветом. В этот раз конфликт разгорелся из-за установки турникета у входа в здание на проспекте Шевченко, 4, где трудятся представители совета и ОГА.

Смонтировать турникет рядом с постом охраны решили в облсовете, чтобы "повысить ответственность сотрудников аппарата". На установку такого пропускного пункта, согласно электронной системе общественных закупок Prozorro, потратили 142 тыс. грн. Однако и. о. губернатора Соломия Бобровская трактовала новшество иначе, заподозрив избранников в непрозрачной работе.

"От кого они пытаются спрятаться? От волонтеров, активистов, журналистов, одесситов или туристов?!" — заявила Бобровская, инициировав демонтаж конструкции. После чего "контролера" свергли при помощи болгарки.

В облсовете Бобровскую обвинили в популизме и порче имущества. А вот общественников заинтересовала стоимость пропускной системы: на сайте производителя она якобы стоит дешевле, чем за нее заплатили.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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