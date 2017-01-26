В Одессе у парня нашли целый арсенал боеприпасов

Вчера, 14:16

Несовершеннолетний уверяет, что изъятые патроны он нашел и решил оставить у себя

Полиция изъяла 450 патронов. Фото: pixabay.com
Полиция изъяла 450 патронов. Фото: pixabay.com

В Одессе сотрудники Портофранковского отделения полиции во время обыска в доме, в котором проживал 17-летний парень, обнаружили и изъяли почти 450 патронов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Кроме того, были изъяты 424 патрона калибра 7,62 мм.

Парень объяснил, что боеприпасы он нашел и решил оставить себе.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Теперь парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что под Одессой правоохранители нашли серьезный арсенал оружия в частном доме.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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