В Одессе у сотрудницы школьной столовой обнаружили туберкулез

Сегодня, 12:28

Когда женщина проходила ежегодный медосмотр, заболевание не выявили

Работник столовой не знала о болезни. Фото: albioncom.ru
Работник столовой не знала о болезни. Фото: albioncom.ru

В Одессе в одной из школ Киевского района у сотрудницы столовой на днях обнаружили туберкулез. Ее госпитализировали с высокой температурой и подозрением на пневмонию, но во время обследования выявили инфекционное заболевание, вызываемое палочками Коха.

Как рассказала "Сегодня" директор школы Ирина Бадюк, сотрудница работает в школе уже давно, а о болезни узнала только сейчас.

"Все сотрудники школы и пищеблока раз в год проходят медосмотр и раз в год сдают флюорографию. На момент прохождения флюорографии никаких заболеваний выявлено не было", – сказала директор.

Сотрудницу столовой во время больничного с высокой температурой забрала "скорая". Ее госпитализировали с подозрением на пневмонию, но время обследования обнаружили туберкулез.

Тем временем родители школьников говорят, что это уже не первый случай заболевания туберкулезом среди сотрудников в этой школе.

Ранее такой недуг якобы поразил учителя физики.

"Все учителя в срочном порядке должны пройти флюорографию повторно. Увы, раньше это было социальной болезнью, а сейчас, по словам фтизиатра, на каждом сантиметре", – пишут родители в сети, обсуждая инцидент.

Ранее сообщалось, что в Измаиле разразился скандал из-за того, что родителей не предупредили о туберкулезе в школе.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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