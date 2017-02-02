В Одессе у сотрудницы школьной столовой обнаружили туберкулез

В Одессе в одной из школ Киевского района у сотрудницы столовой на днях обнаружили туберкулез. Ее госпитализировали с высокой температурой и подозрением на пневмонию, но во время обследования выявили инфекционное заболевание, вызываемое палочками Коха.

Как рассказала "Сегодня" директор школы Ирина Бадюк, сотрудница работает в школе уже давно, а о болезни узнала только сейчас.

"Все сотрудники школы и пищеблока раз в год проходят медосмотр и раз в год сдают флюорографию. На момент прохождения флюорографии никаких заболеваний выявлено не было", – сказала директор.

Сотрудницу столовой во время больничного с высокой температурой забрала "скорая". Ее госпитализировали с подозрением на пневмонию, но время обследования обнаружили туберкулез.

Тем временем родители школьников говорят, что это уже не первый случай заболевания туберкулезом среди сотрудников в этой школе.

Ранее такой недуг якобы поразил учителя физики.

"Все учителя в срочном порядке должны пройти флюорографию повторно. Увы, раньше это было социальной болезнью, а сейчас, по словам фтизиатра, на каждом сантиметре", – пишут родители в сети, обсуждая инцидент.

Ранее сообщалось, что в Измаиле разразился скандал из-за того, что родителей не предупредили о туберкулезе в школе.