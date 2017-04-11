В Одессе умер заслуженный артист Украины
О причинах смерти артиста эстрадного искусства не сообщается
Сегодня, 10 апреля, в Одессе на 71-м году жизни скончался заслуженный артист эстрадного искусства Украины Олег Золоев. Об этом на своей странице в Facebook написала друг семьи Ирина Давыдова. О причинах смерти не сообщается.
Олег Золоев – член ассоциации деятелей эстрадного искусства СССР с 1989 года. Солист-вокалист, исполнитель песен в стиле джаз, шансон и еврейский фолк. Автор 300 песен и двух мюзиклов, писатель, поэт-песенник, композитор.
Напомним, 2 апреля ушел из жизни знаменитый одесский актер и шоумен Сергей Олех.
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