В Одессе умер заслуженный артист Украины

Сегодня, 10 апреля, в Одессе на 71-м году жизни скончался заслуженный артист эстрадного искусства Украины Олег Золоев. Об этом на своей странице в Facebook написала друг семьи Ирина Давыдова. О причинах смерти не сообщается.

Олег Золоев – член ассоциации деятелей эстрадного искусства СССР с 1989 года. Солист-вокалист, исполнитель песен в стиле джаз, шансон и еврейский фолк. Автор 300 песен и двух мюзиклов, писатель, поэт-песенник, композитор.

Напомним, 2 апреля ушел из жизни знаменитый одесский актер и шоумен Сергей Олех.