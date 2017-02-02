В Одессе усиленно следят за порядком: в город везут мощи святого Пантелеймона

Сегодня, 18:28

Основное скопление людей правоохранители ожидают непосредственно вокруг Спасо-Преображенского собора

В Спасо-Преображенский кафедральный собор доставят мощи великомученика и святого Пантелеймона. Фото: odessamedia.net
В Спасо-Преображенский кафедральный собор доставят мощи великомученика и святого Пантелеймона. Фото: odessamedia.net

Дорожное движение вокруг Соборной площади сегодня будет ограничено в связи с прибытием в Одессу мощей святого Пантелеймона.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одессы.

"Мы патрулируем Соборную площадь с утра. Полицейские смотрят, чтобы не было припаркованных машин и подозрительных предметов, следят за правопорядком. Если во время мероприятия будет большое количество людей, примем меры по остановке транспорта. В ином случае будем просто следить, чтобы не было заторов", – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко.

Основное скопление людей правоохранители ожидают непосредственно вокруг Спасо-Преображенского собора, где в 16:00 начался молебен. Сейчас Соборную площадь по периметру окружают полицейские автомобили с мигалками. Машины стоят на расстоянии примерно 10-20 метров друг от друга.

Пантелеймон почитается православными как великий целитель. У его мощей верующие просят исцеления. Последние пять веков святыня хранилась в монастыре святого Павла на горе Афон.

Ранее сообщалось, с 2 по 6 января шесть маршрутных такси будут объезжать площадь.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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