В Одессе в сгоревшем мусорном контейнере обнаружили тело
Личные данные и обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранители
Сегодня ночью в службу спасения сообщили, что горит мусорный контейнер, расположенный возле дома на Фонтанской дороге, 8.
Во время тушения огня в контейнере обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.
Личные данные и обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранители.
Причина возникновения пожара также устанавливается.
Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного произошел пожар в одном из домов: на месте пожара нашли тело мужчины.
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