В Одессе в сгоревшем мусорном контейнере обнаружили тело

Сегодня ночью в службу спасения сообщили, что горит мусорный контейнер, расположенный возле дома на Фонтанской дороге, 8.

Во время тушения огня в контейнере обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

Личные данные и обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранители.

Причина возникновения пожара также устанавливается.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного произошел пожар в одном из домов: на месте пожара нашли тело мужчины.