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В Одессе в сгоревшем мусорном контейнере обнаружили тело http://www.segodnya.ua/img/article/7835/89_main.1482847251.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/89_tn.1482847251.jpg Одесса Личные данные и обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранители

В Одессе в сгоревшем мусорном контейнере обнаружили тело

Вчера, 19:09

Личные данные и обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранители

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня ночью в службу спасения сообщили, что горит мусорный контейнер, расположенный возле дома на Фонтанской дороге, 8.

Во время тушения огня в контейнере обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

Личные данные и обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранители.

Причина возникновения пожара также устанавливается.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного произошел пожар в одном из домов: на месте пожара нашли тело мужчины.
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Источник:

"Сегодня"

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