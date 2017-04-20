В Одессе в шторм велосипедисты устроили соревнования

В течение двух дней в городе будут проходить масштабные спортивные соревнования

В Одессе сегодня, 20 апреля, несмотря на штормовое предупреждение и непогоду, в рамках весеннего велофестиваля-2017 открылись соревнования кубка и чемпионата Украины по велоспорту. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 20 по 22 апреля 2017 года в Одессе в рамках весеннего велофестиваля-2017, посвященного 73-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков, пройдут масштабные спортивные мероприятия: кубок Украины кросс-кантри и чемпионат Украины дуал-слалом по велоспорту-маунтенбайку.

Ранее сообщалось, что в Одесской облгосадминистрации под руководством губернатора Максима Степанова прошло заседание оперативного штаба, на котором были даны четкие поручения относительно быстрого совместного реагирования на ухудшение погодных условий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области переведены в усиленный режим работы.

Спасатели призывают одесситов максимально ограничить выход на улицу, особенно пожилых людей, детей и женщин, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и электропроводов, а водителей – ограничить поездки на дальние расстояния.

Напомним, 20-22 апреля в Одесской области прогнозируют ухудшение погодных условий – снег с дождем, усиление ветра до 20 м/с.