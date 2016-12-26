В Одессе в тройной аварии перевернулся Lexus

В Одессе сегодня, 26 декабря, произошло ДТП с участием трех автомобилей на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Автомобиль Lexus двигался по Адмиральскому проспекту. Возле 1-й станции Люстдорфской дороги он врезался в Nissan.

От удара автомобиль отбросило на встречную полосу – на Toyota . В результате столкновения Lexus перевернулся на крышу.

Водитель машины от госпитализации отказался.