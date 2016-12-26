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В Одессе в тройной аварии перевернулся Lexus http://www.segodnya.ua/img/article/7832/92_main.1482770807.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/92_tn.1482770807.jpg Одесса Водитель  автомобиля отказался от госпитализации

В Одессе в тройной аварии перевернулся Lexus

Сегодня, 18:44

Водитель  автомобиля отказался от госпитализации

На месте аварии. Фото: полиция
На месте аварии. Фото: полиция

В Одессе сегодня, 26 декабря, произошло ДТП с участием трех автомобилей на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Автомобиль Lexus двигался по Адмиральскому проспекту. Возле 1-й станции Люстдорфской дороги он врезался в Nissan.

От удара автомобиль отбросило на встречную полосу – на Toyota . В результате столкновения Lexus перевернулся на крышу.

Водитель машины от госпитализации отказался.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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