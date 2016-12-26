В Одессе в тройной аварии перевернулся Lexus
Водитель автомобиля отказался от госпитализации
В Одессе сегодня, 26 декабря, произошло ДТП с участием трех автомобилей на 1-й станции Люстдорфской дороги.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одессы.
Автомобиль Lexus двигался по Адмиральскому проспекту. Возле 1-й станции Люстдорфской дороги он врезался в Nissan.
От удара автомобиль отбросило на встречную полосу – на Toyota . В результате столкновения Lexus перевернулся на крышу.
Водитель машины от госпитализации отказался.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе в тройной аварии перевернулся Lexus". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии