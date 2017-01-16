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В Одессе во время снегопадов выпала двухмесячная норма осадков http://www.segodnya.ua/img/article/7886/37_main.1484567839.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/37_tn.1484567839.jpg Одесса Для ликвидации снегопада в городе было задействовано 80 единиц техники КП "Городские дороги" и 38 единиц привлеченной техники

В Одессе во время снегопадов выпала двухмесячная норма осадков

Сегодня, 13:55

Для ликвидации снегопада в городе было задействовано 80 единиц техники КП "Городские дороги" и 38 единиц привлеченной техники

Одесса пережила мощные снегопады. Фото: AFP
Одесса пережила мощные снегопады. Фото: AFP

В Одессе во время снегопадов 6-11 января выпала двухмесячная норма осадков.

Об этом в ходе аппаратного совещания заявил вице-мэр Анатолий Орловский.

Саму непогоду чиновники назвали стихийным бедствием.

По словам Анатолия Орловского, для ликвидации снегопада было задействовано 80 единиц техники КП "Городские дороги" и 38 единиц привлеченной техники.

Всего в городе было задействовано 80 единиц техники КП "Городские дороги" и 38 единиц привлеченной техники.

В пункты обогрева за первой помощью обратились 31 человек с обморожением. Некоторых из них госпитализировали, уточнил чиновник.

А 14 января пункты обогрева свернули в связи с потеплением.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала морозов в результате переохлаждения умерли 40 человек.
Одесса, дороги, чиновники, вице-мэр, пункты обогрева, норма, снегопады
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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