В Одессе во время снегопадов выпала двухмесячная норма осадков

Для ликвидации снегопада в городе было задействовано 80 единиц техники КП "Городские дороги" и 38 единиц привлеченной техники

В Одессе во время снегопадов 6-11 января выпала двухмесячная норма осадков.

Об этом в ходе аппаратного совещания заявил вице-мэр Анатолий Орловский.

Саму непогоду чиновники назвали стихийным бедствием.

По словам Анатолия Орловского, для ликвидации снегопада было задействовано 80 единиц техники КП "Городские дороги" и 38 единиц привлеченной техники.

Всего в городе было задействовано 80 единиц техники КП "Городские дороги" и 38 единиц привлеченной техники.

В пункты обогрева за первой помощью обратились 31 человек с обморожением. Некоторых из них госпитализировали, уточнил чиновник.

А 14 января пункты обогрева свернули в связи с потеплением.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала морозов в результате переохлаждения умерли 40 человек.