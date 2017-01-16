В Одессе во время снегопадов выпала двухмесячная норма осадков
Для ликвидации снегопада в городе было задействовано 80 единиц техники КП "Городские дороги" и 38 единиц привлеченной техники
В Одессе во время снегопадов 6-11 января выпала двухмесячная норма осадков.
Об этом в ходе аппаратного совещания заявил вице-мэр Анатолий Орловский.
Саму непогоду чиновники назвали стихийным бедствием.
По словам Анатолия Орловского, для ликвидации снегопада было задействовано 80 единиц техники КП "Городские дороги" и 38 единиц привлеченной техники.
Всего в городе было задействовано 80 единиц техники КП "Городские дороги" и 38 единиц привлеченной техники.
В пункты обогрева за первой помощью обратились 31 человек с обморожением. Некоторых из них госпитализировали, уточнил чиновник.
А 14 января пункты обогрева свернули в связи с потеплением.
Ранее сообщалось, что в Украине с начала морозов в результате переохлаждения умерли 40 человек.
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