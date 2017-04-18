В Одессе водитель-беглец сдался копам после ДТП
Один из водителей после столкновения машин получил травмы, его обследуют медики
Сегодня в Одессе на улице Болгарской "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем Honda и скрылся с места ДТП. Водитель иномарки получил повреждения, его сейчас обследуют медики. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
"Патрульные разыскали водителя пропавшего автомобиля и передали его следователю", – заявили в патрульной полиции.
Однако позже уточнили, что водитель сам пришел на место ДТП и обратился к полицейским. Инспекторы проследовали за ним на место парковки. Оба автомобиля получили механические повреждения.
Судя по фото, у иномарки серьезно помят корпус, а у "семерки" разбита фара. На место вызвали следователя для оформления материалов дела.
Напомним, сегодня на Молдаванке произошло ДТП с участием автомобиля частной охраны. Пострадавших доставили в больницу.
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