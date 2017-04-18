В Одессе водитель-беглец сдался копам после ДТП

Сегодня, 13:50

Один из водителей после столкновения машин получил травмы, его обследуют медики

На месте аварии
На месте аварии

Сегодня в Одессе на улице Болгарской "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем Honda и скрылся с места ДТП. Водитель иномарки получил повреждения, его сейчас обследуют медики. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

"Патрульные разыскали водителя пропавшего автомобиля и передали его следователю", – заявили в патрульной полиции.

Однако позже уточнили, что водитель сам пришел на место ДТП и обратился к полицейским. Инспекторы проследовали за ним на место парковки. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Судя по фото, у иномарки серьезно помят корпус, а у "семерки" разбита фара. На место вызвали следователя для оформления материалов дела.

Напомним, сегодня на Молдаванке произошло ДТП с участием автомобиля частной охраны. Пострадавших доставили в больницу.
ДТП, Одесса, водитель, медики, Honda, инспекторы, патрульные, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе водитель-беглец сдался копам после ДТП". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

В Одессе произошло страшное ДТП

2 Ноября 2016, 21:57

На фото видны три удара головой о лобовое стекло

Одесса

Мальчика оставили в медицинское учреждение. Фото: rama.com.ua

В Одессе автомобилист сбил ребенка

14 Февраля, 19:22

После ДТП мальчика отправили в больницу, он получил закрытый перелом костей правой стопы

Одесса

Фото: Владислава Швец/Facebook

В Одессе пьяный водитель врезался в столб и перевернулся

Вчера, 12:14

На правонарушителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

Одесса

На месте аварии. Фото: полиция

В Одессе пьяного водителя полицейские задерживали с помощью спецсредств

6 Декабря 2016, 12:51

Виновник аварии сам вызвал "скорую", а потом пытался убежать

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе двое полицейских попались на взятке

14 Ноября 2016, 14:05

Офицеры требовали взятку от водителя за возврат ранее изъятого водительского удостоверения и непривлечение к административной ответственности

Одесса

Пострадавшую отправили в больницу. Фото: pixabay.com

В Одессе сбили девушку-велосипедистку

28 Марта, 10:38

18-летняя девушка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу на обследование

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования