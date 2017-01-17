В Одессе водитель без сознания врезался в столб: автомобиль загорелся

Патрульные вытащили мужчину из машины и оказали первую помощь

В Одессе на улице Грушевского автомобиль врезался в столб и загорелся. Мимо проезжающие патрульные спасли бессознательного водителя.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

Полицейские разбили боковое стекло и вытащили водителя. После этого ему оказали первую помощь.

Водителя госпитализировали.

"Буквально в попутном направлении с этим авто двигался патрульный автомобиль, патрульные увидели аварию и дым из-под капота, подбежали, но водитель без сознания. Они разбили стекло, вытянули водителя, вызвали "скорую", оказали доврачебную помощь, — сообщила Алла Марченко.

По ее словам, автомобилист не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью на перекрестке улицы Посмитного и Аркадийского переулка автомобиль влетел в столб.