В Одессе водитель легковушки обстрелял микроавтобус, подрезавший его
Между водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них применил оружие
В Одессе 20 января патрульным поступило сообщение о стрельбе на Фонтанской дороге.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, между водителем автомобиля Volkswagen и водителем микроавтобуса, движущимся на Фонтанской дороге, произошел конфликт. Один из них якобы подрезал другого.
Водитель легковушки не сдержался и стал стрелять в сторону своего оппонента. По информации полицейских, в инциденте никто не пострадал.
Правоохранители задержали подозреваемого на улице Сегедской. Он оказался жителем одного из сел Тарутинского района.
Как рассказал подозреваемый полицейским, он к инциденту не причастен.
Сейчас на месте задержания работает следственно-оперативная группа, которая выясняет детали случившегося.
Ранее сообщалось, что в Одессе водитель внедорожника устроил стрельбу на дороге.
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