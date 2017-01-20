В Одессе водитель легковушки обстрелял микроавтобус, подрезавший его

Между водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них применил оружие

В Одессе 20 января патрульным поступило сообщение о стрельбе на Фонтанской дороге.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, между водителем автомобиля Volkswagen и водителем микроавтобуса, движущимся на Фонтанской дороге, произошел конфликт. Один из них якобы подрезал другого.

Водитель легковушки не сдержался и стал стрелять в сторону своего оппонента. По информации полицейских, в инциденте никто не пострадал.

Правоохранители задержали подозреваемого на улице Сегедской. Он оказался жителем одного из сел Тарутинского района.

Как рассказал подозреваемый полицейским, он к инциденту не причастен.

Сейчас на месте задержания работает следственно-оперативная группа, которая выясняет детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель внедорожника устроил стрельбу на дороге.