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В Одессе водитель легковушки обстрелял микроавтобус, подрезавший его http://www.segodnya.ua/img/article/7902/48_main.1484924595.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/48_tn.1484924595.jpg Одесса Между водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них применил оружие

В Одессе водитель легковушки обстрелял микроавтобус, подрезавший его

Сегодня, 17:02

Между водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них применил оружие

На месте инцидента. Фото: odpublic.net
На месте инцидента. Фото: odpublic.net

В Одессе 20 января патрульным поступило сообщение о стрельбе на Фонтанской дороге.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, между водителем автомобиля Volkswagen и водителем микроавтобуса, движущимся на Фонтанской дороге, произошел конфликт. Один из них якобы подрезал другого.

Водитель легковушки не сдержался и стал стрелять в сторону своего оппонента. По информации полицейских, в инциденте никто не пострадал.

Правоохранители задержали подозреваемого на улице Сегедской. Он оказался жителем одного из сел Тарутинского района.

Как рассказал подозреваемый полицейским, он к инциденту не причастен.

Сейчас на месте задержания работает следственно-оперативная группа, которая выясняет детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель внедорожника устроил стрельбу на дороге.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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