В Одессе водитель врезался в столб

Пострадавшего отправили в больницу, он получил серьезные травмы

В Одессе ночью на перекрестке улицы Посмитного и Аркадийского переулка автомобиль влетел в столб.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Инцидент произошел примерно в 23:50. Прибыв по адресу, патрульные увидели автомобиль Mitsubishi, который наехал на столб со свисающими на дорогу проводами.

Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного позвонка.

Полиция выясняет все причины ДТП.