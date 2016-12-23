В Одессе водитель врезался в столб
Пострадавшего отправили в больницу, он получил серьезные травмы
В Одессе ночью на перекрестке улицы Посмитного и Аркадийского переулка автомобиль влетел в столб.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
Инцидент произошел примерно в 23:50. Прибыв по адресу, патрульные увидели автомобиль Mitsubishi, который наехал на столб со свисающими на дорогу проводами.
Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного позвонка.
Полиция выясняет все причины ДТП.
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