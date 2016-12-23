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В Одессе водитель врезался в столб http://www.segodnya.ua/img/article/7824/31_main.1482491900.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/31_tn.1482491900.jpg Одесса Пострадавшего отправили в больницу, он получил серьезные травмы

В Одессе водитель врезался в столб

Сегодня, 13:17

Пострадавшего отправили в больницу, он получил серьезные травмы

На месте ДТП. Фото: полиция
На месте ДТП. Фото: полиция

В Одессе ночью на перекрестке улицы Посмитного и Аркадийского переулка автомобиль влетел в столб.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Инцидент произошел примерно в 23:50. Прибыв по адресу, патрульные увидели автомобиль Mitsubishi, который наехал на столб со свисающими на дорогу проводами.

Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного позвонка.

Полиция выясняет все причины ДТП.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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