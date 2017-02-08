В Одессе вооруженные грабители, прикрывшись детьми, ограбили квартиру

Сегодня, 18:45

В доме подозреваемых правоохранители изъяли два пистолета, а также похищенные средства и вещи

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе по ходатайству прокуратуры арестованы мужчины, подозреваемые в ограблении квартиры участника боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Выяснилось, что задержанные, угрожая пистолетом, требовали у двух малолетних детей деньги, а затем заставили отвести их в квартиру одного из них. Оттуда злоумышленники забрали 500 долларов США, игровую консоль PS-4, а также награды владельца помещения, полученные за участие в проведении боевой операции на Донбассе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Позже правоохранители задержали двух грабителей.

В доме подозреваемых правоохранители изъяли два пистолета, а также похищенные средства и вещи. Похищенные ценности вернули потерпевшим.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный группой лиц с угрозой применения насилия и с проникновением в жилище) продолжается.

Напомним, что в Киеве мужчина с газовым баллончиком ограбил женщину-водителя. Похитили мужскую сумочку, в которой находились деньги и драгоценности на сумму более одного миллиона гривен.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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