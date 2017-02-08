В Одессе вооруженные грабители, прикрывшись детьми, ограбили квартиру
В доме подозреваемых правоохранители изъяли два пистолета, а также похищенные средства и вещи
В Одессе по ходатайству прокуратуры арестованы мужчины, подозреваемые в ограблении квартиры участника боевых действий.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Выяснилось, что задержанные, угрожая пистолетом, требовали у двух малолетних детей деньги, а затем заставили отвести их в квартиру одного из них. Оттуда злоумышленники забрали 500 долларов США, игровую консоль PS-4, а также награды владельца помещения, полученные за участие в проведении боевой операции на Донбассе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.
Позже правоохранители задержали двух грабителей.
В доме подозреваемых правоохранители изъяли два пистолета, а также похищенные средства и вещи. Похищенные ценности вернули потерпевшим.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный группой лиц с угрозой применения насилия и с проникновением в жилище) продолжается.
Напомним, что в Киеве мужчина с газовым баллончиком ограбил женщину-водителя. Похитили мужскую сумочку, в которой находились деньги и драгоценности на сумму более одного миллиона гривен.
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