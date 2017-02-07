В Одессе вооруженные таксисты ограбили подростков

Сегодня, 15:32

Правоохранители по горячим следам задержали грабителей, а потерпевшим вернули похищенные гаджеты 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе таксист и его помощник ограбили подростков, которые заказали поездку через приложение в телефоне. У потерпевших отобрали дорогие гаджеты.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Выяснилось, что трое подростков вызвали автомобиль через онлайн-программу, чтобы доехать из Суворовского района Одессы в центр города.

Во время движения водитель вместе со знакомым из-за якобы технической неисправности направились к механику возле аэропорта к гаражному кооперативу.

Однако, остановив автомобиль, подозреваемые пригрозили потерпевшим пистолетом и ножом и заставили их отдать два мобильных телефона Apple и часы Apple Watch. Затем злоумышленники скрылись с места преступления.

Правоохранители по горячим следам задержали двух мужчин, которым объявили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Потерпевшим вернули их похищенные вещи.

Ранее сообщалось, что одесские правоохранители задержали несовершеннолетнего вора, который успел присвоить пожертвования верующих в двух церквях.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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