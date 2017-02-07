В Одессе вооруженные таксисты ограбили подростков
Правоохранители по горячим следам задержали грабителей, а потерпевшим вернули похищенные гаджеты
В Одессе таксист и его помощник ограбили подростков, которые заказали поездку через приложение в телефоне. У потерпевших отобрали дорогие гаджеты.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Выяснилось, что трое подростков вызвали автомобиль через онлайн-программу, чтобы доехать из Суворовского района Одессы в центр города.
Во время движения водитель вместе со знакомым из-за якобы технической неисправности направились к механику возле аэропорта к гаражному кооперативу.
Однако, остановив автомобиль, подозреваемые пригрозили потерпевшим пистолетом и ножом и заставили их отдать два мобильных телефона Apple и часы Apple Watch. Затем злоумышленники скрылись с места преступления.
Правоохранители по горячим следам задержали двух мужчин, которым объявили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Потерпевшим вернули их похищенные вещи.
Ранее сообщалось, что одесские правоохранители задержали несовершеннолетнего вора, который успел присвоить пожертвования верующих в двух церквях.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе вооруженные таксисты ограбили подростков". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии