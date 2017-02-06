В Одессе вор-неудачник попался на месте преступления
Грабителя заметил хозяин дома, который вызвал полицию
В Одессе 40-летний уроженец Тернопольской области проник в подсобное помещение, чтобы украсть велосипед, моторный компрессор и другие вещи. Однако правонарушителя задержали на месте полицейские, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Около двух часов ночи мужчина проник на территорию частного дома на улице Академика Вильямса.
Затем, с помощью металлической фомки, открыл дверь и проник в подсобное помещение. Однако вора заметил владелец помещения, который позвонил в полицию.
Работники полиции задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции. Там правоохранители установили личность грабителя. Выяснилось, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемый арестован. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина украл из аптеки 1200 гривен и бутылку успокоительного.
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