В Одессе вор-неудачник попался на месте преступления

Сегодня, 17:31

Грабителя заметил хозяин дома, который вызвал полицию

Мужчина хотел украсть велосипед. Фото: полиция
Мужчина хотел украсть велосипед. Фото: полиция

В Одессе 40-летний уроженец Тернопольской области проник в подсобное помещение, чтобы украсть велосипед, моторный компрессор и другие вещи. Однако правонарушителя задержали на месте полицейские, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Около двух часов ночи мужчина проник на территорию частного дома на улице Академика Вильямса.

Затем, с помощью металлической фомки, открыл дверь и проник в подсобное помещение. Однако вора заметил владелец помещения, который позвонил в полицию.

Работники полиции задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции. Там правоохранители установили личность грабителя. Выяснилось, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый арестован. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина украл из аптеки 1200 гривен и бутылку успокоительного.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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