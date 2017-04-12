В Одессе вымогатели угрожали убить человека

Сегодня, 18:50

Злоумышленники, которые получили от одессита 40 тысяч долларов, задержаны 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудники прокуратуры вместе СБУ задержали двух мужчин, которые угрожали одесситу убийством.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Задержанные вымогали и получили от потерпевшего 40 тысяч долларов.

Злоумышленникам предъявили подозрение по статье 189 ч.4 УК Украины (вымогательство). Теперь им "светит" от семи до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Одессе за возвращение 30-летнего парня злоумышленники требовали 70 тысяч гривен.
Одесса, сбу, вымогательство, задержанные, подозрение

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Источник:

"Сегодня"

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