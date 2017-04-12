В Одессе вымогатели угрожали убить человека
Злоумышленники, которые получили от одессита 40 тысяч долларов, задержаны
Сотрудники прокуратуры вместе СБУ задержали двух мужчин, которые угрожали одесситу убийством.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Задержанные вымогали и получили от потерпевшего 40 тысяч долларов.
Злоумышленникам предъявили подозрение по статье 189 ч.4 УК Украины (вымогательство). Теперь им "светит" от семи до 12 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Одессе за возвращение 30-летнего парня злоумышленники требовали 70 тысяч гривен.
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