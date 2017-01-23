В Одессе вызванное такси стало ловушкой для пассажира

В Одессе ночью патрульные задержали таксиста одной из фирм, который ограбил своего пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

По информации правоохранителей, инцидент произошел ночью на улице Мясоедовской. Пострадавший сообщил полицейским о том, что таксист отобрал у него сумку с вещами и скрылся с места преступления.

Подходящий под описание автомобиль обнаружили через несколько кварталов от места преступления. В салоне автомобиля патрульные нашли украденную сумку. Мужчину задержали и отправили в отдел полиции.

Напомним, 17 января на ул. Проценко в Одессе полицейские со стрельбой задержали парня, обвиняемого в краже и умышленном убийстве. Как стало известно, 12 декабря 2016 года он сбежал из зала суда в Киеве.