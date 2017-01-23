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В Одессе вызванное такси стало ловушкой для пассажира http://www.segodnya.ua/img/article/7909/71_main.1485186122.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/71_tn.1485186122.jpg Одесса Злоумышленника удалось задержать с вещами в нескольких кварталах

В Одессе вызванное такси стало ловушкой для пассажира

Сегодня, 17:38

Злоумышленника удалось задержать с вещами в нескольких кварталах

Мужчина стал жертвой таксиста. Фото: sovetclub.ru
Мужчина стал жертвой таксиста. Фото: sovetclub.ru

В Одессе ночью патрульные задержали таксиста одной из фирм, который ограбил своего пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

По информации правоохранителей, инцидент произошел ночью на улице Мясоедовской. Пострадавший сообщил полицейским о том, что таксист отобрал у него сумку с вещами и скрылся с места преступления.

Подходящий под описание автомобиль обнаружили через несколько кварталов от места преступления. В салоне автомобиля патрульные нашли украденную сумку. Мужчину задержали и отправили в отдел полиции.

Напомним, 17 января на ул. Проценко в Одессе полицейские со стрельбой задержали парня, обвиняемого в краже и умышленном убийстве. Как стало известно, 12 декабря 2016 года он сбежал из зала суда в Киеве.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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