В Одессе взяли под стражу полицейского-взяточника

Сегодня, 17:59

При этом Приморский райсуд Одессы определ и альтернативную меру пресечения — залог в размере 480 тысяч гривен

Следователь требовал 500 долларов. Фото: AFP
Следователь требовал 500 долларов. Фото: AFP

Следователя Беляевского отдела полиции, задержанного при получении взятки, взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы определил задержанному залог в размере 480 тысяч гривен.

Напомним, по версии правоохранителей, следователь требовал 500 долларов взятки с гражданина за непривлечение к уголовной ответственности и закрытие дела. Старшему лейтенанту сообщили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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