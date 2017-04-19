В Одессе взяли под стражу полицейского-взяточника
При этом Приморский райсуд Одессы определ и альтернативную меру пресечения — залог в размере 480 тысяч гривен
Следователя Беляевского отдела полиции, задержанного при получении взятки, взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
Кроме того, Приморский райсуд Одессы определил задержанному залог в размере 480 тысяч гривен.
Напомним, по версии правоохранителей, следователь требовал 500 долларов взятки с гражданина за непривлечение к уголовной ответственности и закрытие дела. Старшему лейтенанту сообщили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе взяли под стражу полицейского-взяточника". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии