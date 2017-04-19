В Одессе за неделю родилось более 300 детей

Сегодня, 18:52

Численное превосходство одержали мальчики

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе за прошедшую неделю в городских роддомах на свет появились 228 малышей, среди которых пять пар близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Численное превосходство одержали мальчики. Так, родились 115 мальчиков и 113 девочек. Больше всего родов приняли в родильном доме №1.

Также в Одесском областном родильном доме родились 102 малыша, среди которых две двойни и одна тройня.

Напомним, в Днепропетровске девушка два месяца рожала тройню.
Одесса, дети, тройня, мальчики, В Одессе, родились, двойнята

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе за неделю родилось более 300 детей". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Дети проживали в непригодных для жизни условиях. Фото: патрульная полиция

В Одессе родители содержали троих детей в нечеловеческих условиях

7 Ноября 2016, 17:07

Когда на место приехали патрульные, родители детей находились в сильном алкогольном опьянении и не обращали внимания на малышей

Люди

Малыши родились 24 февраля

В Киеве родились первые тройняшки в этом году

28 Февраля, 12:19

Детки пока находятся под присмотром врачей, но дышат самостоятельно  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования