В Одессе за неделю родилось более 300 детей

В Одессе за прошедшую неделю в городских роддомах на свет появились 228 малышей, среди которых пять пар близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Численное превосходство одержали мальчики. Так, родились 115 мальчиков и 113 девочек. Больше всего родов приняли в родильном доме №1.

Также в Одесском областном родильном доме родились 102 малыша, среди которых две двойни и одна тройня.

Напомним, в Днепропетровске девушка два месяца рожала тройню.