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В Одессе за сутки грипп скосил 144 ребенка http://www.segodnya.ua/img/article/7822/27_main.1482436008.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/27_tn.1482436008.jpg Одесса Уровень заболевания в Одессе достиг эпидпорога. Врачи: план действий и приборы готовы

В Одессе за сутки грипп скосил 144 ребенка

Сегодня, 08:55

Уровень заболевания в Одессе достиг эпидпорога. Врачи: план действий и приборы готовы

Вирус. Большую часть заболевших этой зимой составляют дети. Фото: OkeyDoc.ru
Вирус. Большую часть заболевших этой зимой составляют дети. Фото: OkeyDoc.ru

В Одессе за одни сутки, по подсчетам медиков, 144 ребенка угодили на больничную койку с гриппом, а количество людей, которые заболели за неделю, находится на уровне эпидпорога. "Сегодня" выяснила, сколько людей скосил вирус и какие меры вводят, чтобы не допустить эпидемии.

Как рассказала главный специалист одного из отделов одесского управления Госпродпотребслужбы Ольга Барановская, по последним данным, за неделю гриппом и ОРВИ заболели 6349 одесситов. "Этот показатель еще не превышает эпидпорог, но уже достиг его", — объяснила Барановская, добавив, что 4333 заболевших — дети до 14 лет. Главврач инфекционной больницы Одессы Светлана Лаврюкова уточняет: "Все анализы, которые брали у заболевших, показали один штамм вируса — H3N2". Именно этот вирус в мире называют гонконгским.

Чтобы не допустить эпидемии, с этой недели во всех больницах Южной Пальмиры ввели масочный режим и запретили посещение пациентов стационара даже близким родственникам. "Сейчас в медучреждениях есть все медикаменты, а на случай превышения эпидпорога разработан план, по которому койки в больницах перепрофилируют под заболевших гриппом", — объяснила "Сегодня" пресс-секретарь департамента здравоохранения Одесского горсовета Алена Вельможко.

Представители горздрава уверяют: все больницы города оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными концентраторами, которые облегчают протекание болезни. А у семейных врачей есть спецприборы, которые помогут определить риск развития пневмонии — заболевание может развиться у больных гриппом и способно поразить всю площадь легких за одну ночь и закончиться летально.

ВНЕПЛАНОВЫЕ КАНИКУЛЫ

По словам сотрудников Госпотребслужбы, если количество заболевших детей превышает 20% от численности класса, администрация школы может самостоятельно принять решение о закрытии класса на карантин. На этой неделе не работал 71 класс в 14 одесских школах, а сегодня эпидемиологи решат, стоит ли продлевать внеплановые каникулы и на следующую неделю.

"Каждый день учителя обзванивают родителей и узнают причины отсутствия школьников. Информацию мы передаем в СЭС, и там принимают решение о необходимости закрывать школу на карантин, — объяснила "Сегодня" замначальника департамента образования горсовета Светлана Скибало. — Пока уровень заболеваемости по школам не превышает 15%".

Прогнозируется, что после новогодних праздников из-за второй волны гриппа школьники еще раз смогут отдохнуть внепланово.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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