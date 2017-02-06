В Одессе заболеваемость ОРВИ и гриппом пошли на спад
Из-за отсутствия более 20% учащихся временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах четырех школ Одессы и одной гимназии
По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог.
В общей сложности на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 4 440 одесситов. Из них 70,6 % – дети в возрасте до 17 лет. По данным городского департамента здравоохранения, чаще всего заболевают ОРВИ.
Мониторинг вирусологических исследований показал, что циркуляция сезонного вируса гриппа А (А/Н3N2) продолжается.
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Из-за отсутствия более 20% учащихся временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах четырех школ Одессы и одной гимназии.
В лечебно-профилактических учреждениях города продолжают действовать запрет на посещение пациентов в стационарах и масочный режим.
Стационары городских медучреждений обеспечены препаратами для лечения гриппа и пневмонии.
Ранее сообщалось, что в Украине начал максимально циркулировать новый штамм гриппа "Гонконг". Эпидемия гриппа охватила 17 областей Украины.
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