В Одессе заболеваемость ОРВИ и гриппом пошли на спад

Из-за отсутствия более 20% учащихся временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах четырех школ Одессы и одной гимназии

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог.

В общей сложности на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 4 440 одесситов. Из них 70,6 % – дети в возрасте до 17 лет. По данным городского департамента здравоохранения, чаще всего заболевают ОРВИ.

Мониторинг вирусологических исследований показал, что циркуляция сезонного вируса гриппа А (А/Н3N2) продолжается.

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Из-за отсутствия более 20% учащихся временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах четырех школ Одессы и одной гимназии.

В лечебно-профилактических учреждениях города продолжают действовать запрет на посещение пациентов в стационарах и масочный режим.

Стационары городских медучреждений обеспечены препаратами для лечения гриппа и пневмонии.

Ранее сообщалось, что в Украине начал максимально циркулировать новый штамм гриппа "Гонконг". Эпидемия гриппа охватила 17 областей Украины.