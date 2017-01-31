В Одессе задержали банду юных злоумышленников с формой милиции и оружием

Организатор ранее уже совершал в одиночку разбойные нападения на одесситов

Сотрудники Управления уголовного розыска и "КОРД" вместе с работниками Приморского отдела полиции Одессы задержали группу лиц за совершение разбойных нападений.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Организатором преступной группы оказался 20-летний одессит, использовавший в своей преступной деятельности еще трех человек, двое из которых – несовершеннолетние.

Как выяснилось, организатор группы успел самостоятельно совершить два разбойных нападения на одесситов. Используя газовый баллончик, он нападал на пострадавших и грабил. Во время обыска у него изъяли пистолет, патроны к нему, газовый баллончик, служебную форму сотрудника милиции, мобильные телефоны, сим-карты, наручные часы и другие вещественные доказательства.

Организатору преступной группы уже сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей.

Остальным задержанным избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские проводят проверку возможной причастности задержанных к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что Одесская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы, которая орудовала на территории Одессы и области.