В Одессе задержали иностранца, который задолжал бюджету Италии 180 миллионов евро
В СБУ сообщили, что мужчину ждет экстрадиция
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе гражданина Италии, который был объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Иностранца подозревают в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов. Правоохранители Италии выяснили, что мужчина в период 2007—2014 годов не перечислил в бюджет страны почти 180 миллионов евро.
Вначале его объявили в розыск в Италии, а в сентябре 2014 года – в международный розыск Интерпола. Теперь мужчину, как уточнили в СБУ, ждет экстрадиция.
Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали гражданина соседнего государства, который находился в международном розыске за убийство.
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