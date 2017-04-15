В Одессе задержали иностранца, который задолжал бюджету Италии 180 миллионов евро

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе гражданина Италии, который был объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Иностранца подозревают в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов. Правоохранители Италии выяснили, что мужчина в период 2007—2014 годов не перечислил в бюджет страны почти 180 миллионов евро.

Вначале его объявили в розыск в Италии, а в сентябре 2014 года – в международный розыск Интерпола. Теперь мужчину, как уточнили в СБУ, ждет экстрадиция.

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали гражданина соседнего государства, который находился в международном розыске за убийство.