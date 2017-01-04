В Одессе задержали иностранца, совершившего двойное убийство в новогоднюю ночь

Подозреваемый совершил преступление на почве ревности во время совместного употребления алкоголя

Сегодня в Одессе задержали мужчину, убившего в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района мужчину и женщину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства.

"Полицейским осталось лишь установить в многолюдном городе местонахождение опытного рецидивиста. Для его задержания были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Среди населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого. Местонахождение злоумышленника было установлено", – отмечают правоохранители.

Мужчина был задержан. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в первые минуты Нового года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское Овидиопольского района были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти - рублеными ранами головы и туловища. Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестного.

Сведения о событии были сразу внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и начато уголовное производство.