В Одессе задержали иностранца, совершившего двойное убийство в новогоднюю ночь
Подозреваемый совершил преступление на почве ревности во время совместного употребления алкоголя
Сегодня в Одессе задержали мужчину, убившего в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района мужчину и женщину.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства.
"Полицейским осталось лишь установить в многолюдном городе местонахождение опытного рецидивиста. Для его задержания были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Среди населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого. Местонахождение злоумышленника было установлено", – отмечают правоохранители.
Мужчина был задержан. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в первые минуты Нового года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское Овидиопольского района были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти - рублеными ранами головы и туловища. Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестного.
Сведения о событии были сразу внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и начато уголовное производство.
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