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В Одессе задержали иностранца, совершившего двойное убийство в новогоднюю ночь http://www.segodnya.ua/img/article/7855/95_main.1483545318.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/95_tn.1483545318.jpg Одесса Подозреваемый совершил преступление на почве ревности во время совместного употребления алкоголя

В Одессе задержали иностранца, совершившего двойное убийство в новогоднюю ночь

Сегодня, 19:30

Подозреваемый совершил преступление на почве ревности во время совместного употребления алкоголя

Место преступления. Фото: Надднепрянская правда
Место преступления. Фото: Надднепрянская правда

Сегодня в Одессе задержали мужчину, убившего в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района мужчину и женщину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства.

"Полицейским осталось лишь установить в многолюдном городе местонахождение опытного рецидивиста. Для его задержания были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Среди населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого. Местонахождение злоумышленника было установлено", – отмечают правоохранители.

Мужчина был задержан. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в первые минуты Нового года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское Овидиопольского района были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти - рублеными ранами головы и туловища. Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестного.

Сведения о событии были сразу внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и начато уголовное производство.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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