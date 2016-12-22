В Одессе задержали молодого парня, разбившего несколько авто
Хулигана передали следователям для проведения дальнейших действий
Ночью одесские патрульные задержали молодого парня, который разбивал автомобили на улице Армейской.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
Очевидец сообщил полицейским о том, что заметил неизвестного, бившего стекла и ломавшего внешние зеркала в припаркованных автомобилях. Он сделал замечание мужчине, после чего тот убежал.
Разыскивая нарушителя по ориентированию, полицейские задержали 19-летнего парня неподалеку от места происшествия.
Во время осмотра территории обнаружили вещественные доказательства причастности парня к правонарушению.
Его передали следователям для проведения дальнейших действий.
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