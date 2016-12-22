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В Одессе задержали молодого парня, разбившего несколько авто http://www.segodnya.ua/img/article/7820/56_main.1482411135.png http://www.segodnya.ua/img/article/7820/56_tn.1482411135.png Одесса Хулигана передали следователям для проведения дальнейших действий

В Одессе задержали молодого парня, разбившего несколько авто

Вчера, 19:16

Хулигана передали следователям для проведения дальнейших действий

Хулигана задержали
Хулигана задержали

Ночью одесские патрульные задержали молодого парня, который разбивал автомобили на улице Армейской.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Очевидец сообщил полицейским о том, что заметил неизвестного, бившего стекла и ломавшего внешние зеркала в припаркованных автомобилях. Он сделал замечание мужчине, после чего тот убежал.

Разыскивая нарушителя по ориентированию, полицейские задержали 19-летнего парня неподалеку от места происшествия.

Во время осмотра территории обнаружили вещественные доказательства причастности парня к правонарушению.

Его передали следователям для проведения дальнейших действий.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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