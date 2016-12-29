Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Одессе задержали мошенника, разыскиваемого в Германии http://www.segodnya.ua/img/article/7839/19_main.1482927454.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/19_tn.1482927454.jpg Одесса Пограничники передали мужчину в полицию

В Одессе задержали мошенника, разыскиваемого в Германии

Вчера, 19:10

Пограничники передали мужчину в полицию

Мужчина задержан. Фото: pixabay.com
Мужчина задержан. Фото: pixabay.com

В Одесском аэропорту пограничники задержали гражданина Украины, находящегося в международном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского погранотряда.

Во время оформления прибывших в Одессу из Стамбула пассажиров сработала база данных Интерпола.

Как выяснилось, мужчину за мошенничество разыскивали правоохранительные органы Германии.

Пограничники передали разыскиваемого полиции и проинформировали об этом украинское бюро Интерпола в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали террориста ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол.
Германия, Одесса, мошенничество, пограничники, интерпол, база данных, задержали, В Одессе, правоохранительные органы

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе задержали мошенника, разыскиваемого в Германии". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

<p>"Шпионские очки". Фото: ГПСУ</p>

Украинские пограничники задержали поляка со «шпионскими очками»

1 Августа, 15:51

Гражданин Польши пытался въехать в Украину 

Украина

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники задержали гражданку Молдовы, разыскиваемую Интерполом

6 Августа, 13:03

Женщина передана компетентным правоохранительным органам

Происшествия и криминал

В Одессе неизвестные разгромили волонтерский центр

4 Декабря, 10:37

В волонтерском центре работали около 20 организаций 

Одесса

<p>Георгий Зубко. Фото: rbc.ua</p>

Руководитель управления морехозяйственного комплекса Одесской обладминистрации подал в отставку

18 Июля, 14:34

Член команды губернатора Саакашвили отчитался о проделанной работе и назвал причины, по которым подал в отставку

Одесса

Задержали двух разыскиваемых Интерполом молдаван. Фото: ufonews.su

В Одесской области задержали иностранца-торговца человеческими органами

15 Сентября, 14:35

Преступника разыскивал Интерпол

Происшествия

Аэропорт "Киев"

В аэропорту "Киев" задержали гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол

28 Октября, 12:44

На иностранца сработала база данных Интерпола  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.