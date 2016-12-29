В Одессе задержали мошенника, разыскиваемого в Германии
Пограничники передали мужчину в полицию
В Одесском аэропорту пограничники задержали гражданина Украины, находящегося в международном розыске.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского погранотряда.
Во время оформления прибывших в Одессу из Стамбула пассажиров сработала база данных Интерпола.
Как выяснилось, мужчину за мошенничество разыскивали правоохранительные органы Германии.
Пограничники передали разыскиваемого полиции и проинформировали об этом украинское бюро Интерпола в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Харькове задержали террориста ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол.
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