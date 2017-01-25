В Одессе задержали наркоторговцев

В Одессе задержали молодых людей, которые занимались распространением наркотиков. По словам сотрудников патрульной полиции, во вторник около полудня они получили сообщение о том, что на ул. 25-й Чапаевской Дивизии несколько подозрительных людей что-то ищут возле многоэтажки. По указанному адресу патрульные встретили троих мужчин и попросили предъявить документы для проверки.

"Во время разговора мужчины заметно нервничали и старались избежать общения", — говорят в пресс-службе патрульной полиции. Копы обыскали подозреваемых и обнаружили у них несколько десятков свертков с кристаллическим веществом. Правонарушители в незаконных действиях сознались и объяснили, что распространяли наркотические вещества, делая так называемые "закладки", в разных местах города.

Отметим, что одесситы все чаще жалуются на наркоторговцев, которые прячут товар в подъездах многоквартирных домов, в почтовых ящиках и даже в углублениях стен.

"Я работаю в центре города в кафе, площадка которого украшена клумбами. Бывали случаи, когда средь бела дня в этих клумбах рылись неприятного вида мужчины. Когда охрана спрашивала их, что они там ищут, говорили, мол, потеряли ключи, — рассказывает одесситка Анастасия. — Их не пугают ни камеры, ни полиция".