В Одессе задержали подозреваемого в "черной" трансплантологии
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств
В Одессе патрульные задержали мужчину, которого разыскивали киевские полицейские за торговлю людьми и незаконную трансплантацию органов.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Патрульным поступила информация о том, что возле одной из многоэтажек на улице Греческой длительное время стоит человек и кого-то выслеживает.
Полицейские проверили документы мужчины и установили его личность.
Оказалось, что его разыскивают столичные правоохранители по подозрению в создании преступной группировки, торговле людьми и незаконной трансплантации органов.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего рассмотрения дела.
Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники Подольского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе задержали подозреваемого в "черной" трансплантологии". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии