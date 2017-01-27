В Одессе задержали подозреваемого в "черной" трансплантологии

Сегодня, 15:37

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств

Мужчина задержан. Фото: pixabay.com
Мужчина задержан. Фото: pixabay.com

В Одессе патрульные задержали мужчину, которого разыскивали киевские полицейские за торговлю людьми и незаконную трансплантацию органов.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Патрульным поступила информация о том, что возле одной из многоэтажек на улице Греческой длительное время стоит человек и кого-то выслеживает.

Полицейские проверили документы мужчины и установили его личность.

Оказалось, что его разыскивают столичные правоохранители по подозрению в создании преступной группировки, торговле людьми и незаконной трансплантации органов.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего рассмотрения дела.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники Подольского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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