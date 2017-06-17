В Одессе закрыли "концлагерь" для котят

Вчера, 03:07

Спасенных животных практически вылечили, для шестерых ищут новый дом

Малыши нуждаются в помощи. Фото: pixabay.com
Малыши нуждаются в помощи. Фото: pixabay.com

В Одессе активисты ищут новых хозяев для котят, которых спасли из так называемого приюта "Радуга". Шесть котят оправились от болезней и могут быть отданы в хорошие руки. Об этом представитель организации "Уличный фронт" Демьян Ганул сообщил в "Фейсбуке".

"Совсем недавно я со своими друзьями, закрыли деятельность одного из "приютов" для животных, а именно приют "Радуга", где психически не здоровая владелица убивала котят. Некоторое количество малых находится у нас на содержании, и лечении. Шесть котят могут переезжать в новый дом, состояние стабильное, нужно еще совсем немного подлечить и все", – рассказал он.

При этом выяснилось, что после спасения из приюта удалось выжить не всем котят. Даже под наблюдением ветеринара из-за вируса и глистов умерло более 10 животных.

Напомним, в конце мая в Одессе активисты нашли так называемый приют для животных "Радуга" на улице Агрономической, 1, в котором около 45 котят были заперты в кладовке. Часть из них были уже мертвы.

Как выяснилось, женщина брала котят на "попечительство" за деньги: люди приносили ей животных и давали средства на их содержание. Таким образом она зарабатывала себе на жизнь уже около семи лет.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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