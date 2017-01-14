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В Одессе злоумышленник сбил полицейского и протянул его пять метров http://www.segodnya.ua/img/article/7882/46_main.1484404017.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/46_tn.1484404017.jpg Одесса Хулиганы сбежали, а пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу

В Одессе злоумышленник сбил полицейского и протянул его пять метров

Сегодня, 16:21

Хулиганы сбежали, а пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу

Хулиганов ищут. Фото: lexltd.com.ua
Хулиганов ищут. Фото: lexltd.com.ua

На улице Академика Вильямса злоумышленник сбил сотрудника полиции, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Сотрудники батальона полиции особого назначения, патрулировавшие Киевский район города, решили проверить территорию, прилегающую к ТЦ "Эпицентр, расположенного на ул. Ак. Вильямса. Их внимание привлекли мужчины, похожие на разыскиваемых за совершение грабежей.

Увидев полицейских, правонарушители сели в автомобиль и пытались скрыться. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников.

Один из правоохранителей подошел к машине разыскиваемых, чтобы задержать их. Но злоумышленники сбили 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянули его пять метров.

В этот момент напарник полицейского сделал два предупредительных выстрела в воздух.

Злоумышленникам удалось скрыться, а пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.

Сведения о событии внесены в ЖЕУ по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе патрульные полицейские на своем автомобиле "Toyota Prius" врезались в бетонный столб.
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Источник:

"Сегодня"

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