В Одесском аэропорту задержали торговку людьми

Женщина вербовала девушек для сексуальной эксплуатации в Турции

В Одессе правоохранители задержали женщину, которая подозревается в торговле людьми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

8 февраля правоохранители в международном аэропорту "Одесса" задержали гражданку после прохождения таможенного контроля и сообщили ей о подозрении в совершении преступления.

Выяснилось, что в январе этого года подозреваемая завербовала двух молодых женщин для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Турецкой республики.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.





