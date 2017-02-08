В Одесском аэропорту задержали торговку людьми

Сегодня, 20:42

Женщина вербовала девушек для сексуальной эксплуатации в Турции

Злоумышленницу задержали. Фото: прокуратура Одесской области
Злоумышленницу задержали. Фото: прокуратура Одесской области

В Одессе правоохранители задержали женщину, которая подозревается в торговле людьми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

8 февраля правоохранители в международном аэропорту "Одесса" задержали гражданку после прохождения таможенного контроля и сообщили ей о подозрении в совершении преступления.

Выяснилось, что в январе этого года подозреваемая завербовала двух молодых женщин для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Турецкой республики.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

16508666_792662344216161_7381178878674593712_n
торговля, Одесса, женщина, задержание, торговля людьми, правоохранители, задержали

Вы сейчас просматриваете новость "В Одесском аэропорту задержали торговку людьми". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: od.gp.gov.ua

Суд арестовал четыре судна в порту Рени

Сегодня, 20:00

Судна фактически не загружались, а их судозаходы на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности

Украина

Мужчина захватил с собой топор. Фото: pixabay.com

В Херсонской области грабитель напал с топором на продавца магазина

Сегодня, 19:16

Женщина не растерялась – выбежала на улицу и позвала на помощь

Мир

Фото: pixabay.com

Китаец продал сына любовницы ради погашения долга жены

Сегодня, 19:08

Полиция узнала о случившемся и вернула мальчика родной матери

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе вооруженные грабители, прикрывшись детьми, ограбили квартиру

Сегодня, 18:45

В доме подозреваемых правоохранители изъяли два пистолета, а также похищенные средства и вещи

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования