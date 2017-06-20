В одесском парке ликвидировали последствия оползня
Сейчас здесь устанавливают систему водоотведения
Устранили провал в парке. Фото: viknaodessa.od.ua
Устранили провал в парке. Фото: viknaodessa.od.ua
Устранили провал в парке. Фото: viknaodessa.od.ua
Устранили провал в парке. Фото: viknaodessa.od.ua
Устранили провал в парке. Фото: viknaodessa.od.ua
Суворовскую аллею в одесском парке имени Шевченко, которая начала "сползать" по склону после сильного шторма в октябре 2016-го, ремонтируют и укрепляют. Работы начались на днях и уже близятся к завершению.
"На участке между Маразлиевской аркой и Пороховой башней восстановили железобетонную подпорную стенку на сваях, плиточное покрытие и ограждения", — отчитались в горсовете. Сейчас здесь устанавливают систему водоотведения, чтобы предотвратить дальнейшее развитие оползневых процессов и стабилизировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Одессе открывают часть важной транспортной развязки.
Вы сейчас просматриваете новость "В одесском парке ликвидировали последствия оползня". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии