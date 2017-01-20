В Одесском порту поезд протаранил грузовик (фото)

По предварительной информации, ДТП произошло из-за ошибки стрелочника. В результате аварии пострадавших нет

В Одесском порту этой ночью грузовик столкнулся с поездом.

Авария произошла на техническом переезде. Факт ДТП подтвердили "Пушкинской" в патрульной полиции Одессы.

Глава пресс-службы патрульных Алла Марченко уточнила, что стрелочник забыл отключить красный семафор. Автомобили некоторое время подождали, а потом начали движение. В результате произошло столкновение.

Фото: "Пушкинская"

Алла Марченко добавила, что в ДТП никто не пострадал. Материалы оформлены и будут направлены в суд.

Фото: "Пушкинская"

Напомним, ранее в Житомирской области фургон столкнулся с поездом.