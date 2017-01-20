В Одесском порту поезд протаранил грузовик (фото)
По предварительной информации, ДТП произошло из-за ошибки стрелочника. В результате аварии пострадавших нет
В Одесском порту этой ночью грузовик столкнулся с поездом.
Авария произошла на техническом переезде. Факт ДТП подтвердили "Пушкинской" в патрульной полиции Одессы.
Глава пресс-службы патрульных Алла Марченко уточнила, что стрелочник забыл отключить красный семафор. Автомобили некоторое время подождали, а потом начали движение. В результате произошло столкновение.
Фото: "Пушкинская"
Алла Марченко добавила, что в ДТП никто не пострадал. Материалы оформлены и будут направлены в суд.
Фото: "Пушкинская"
Напомним, ранее в Житомирской области фургон столкнулся с поездом.
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