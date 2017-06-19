В Одесском порту возродили судоверфь

Сегодня, 20:39

В доке №4 уже приняли судно Sea Trader, стоимость ремонта которого составит более миллиона гривен

Сейчас судоремонтники ищут клиентов. Иллюстрация: Korabli.eu
Сейчас судоремонтники ищут клиентов. Иллюстрация: Korabli.eu

В Одесском порту после долгого простоя вновь заработал док судоремонтной верфи "Украина". С первых же дней обновленная мастерская приносит порту солидный доход. В пресс-службе Одесского морского порта заявили, что в доке №4 уже приняли судно Sea Trader, стоимость ремонта которого составит более миллиона гривен.

"Мы привлекали водолазную службу, чтобы заделать пробоины. Ремонт дока очень затянулся, потому что в порту не было металла и других необходимых материалов, и мы ремонтировали своими силами", — рассказал "Сегодня" главный инженер верфи Николай Тодоров.

В пресс-службе порта отмечают, что сейчас судоремонтники ищут клиентов и ведут активные переговоры не только с частными фирмами, но и с Военно-морскими силами.
промышленность, ремонт, порт, судно, мастерская, судоверфь

Вы сейчас просматриваете новость "В Одесском порту возродили судоверфь". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Корабль был задержан властями для осуществления всех необходимых проверок. Фото: pixabay.com

В Италии корабль столкнулся с причалом: покалечились 50 пассажиров

17 Июня, 23:14

В момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах

Наука и Технологии

Летающие корабли на воздушной подушке вернутся в ВМФ РФ. Фото: forums.airbase.ru

Российским морякам построят "невидимые" летающие корабли

17 Июня, 07:58

"Зубр" может высадить десант на 78% берегов мира безо всякой подготовки, способно доставить на побережье три танка или 10 бронетранспортеров

Украина

Фото: kam.lt

Учебные центры ВСУ получат 250 млн грн финансирования

16 Июня, 13:46

На улучшение материальной базы учебных центров Вооруженных сил в этом году выделена четверть миллиарда гривен

Одесса

В Одессу прибыл шикарный лайнер из Сочи

14 Июня, 16:56

Сегодня туристы гуляют по городу, а завтра теплоход отправится в Румынию

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования