В Одесском порту возродили судоверфь

В доке №4 уже приняли судно Sea Trader, стоимость ремонта которого составит более миллиона гривен

В Одесском порту после долгого простоя вновь заработал док судоремонтной верфи "Украина". С первых же дней обновленная мастерская приносит порту солидный доход. В пресс-службе Одесского морского порта заявили, что в доке №4 уже приняли судно Sea Trader, стоимость ремонта которого составит более миллиона гривен.

"Мы привлекали водолазную службу, чтобы заделать пробоины. Ремонт дока очень затянулся, потому что в порту не было металла и других необходимых материалов, и мы ремонтировали своими силами", — рассказал "Сегодня" главный инженер верфи Николай Тодоров.

В пресс-службе порта отмечают, что сейчас судоремонтники ищут клиентов и ведут активные переговоры не только с частными фирмами, но и с Военно-морскими силами.