ФОТОФАКТ. В одесском военном госпитале появились пасхальные деревья
Деревья украсили декоративными писанками школьники и воспитанники детских садов
В одесском военном госпитале школьники создали два пасхальных дерева. Также участвовали воспитанники детских садов. Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Танцюра.
По его словам, пасхальные украшения делали учащиеся из школ № 118, 13, 26 и 21.
Отметим, что традиция наряжать пасхальное дерево пришла к нам из Западной Европы.
Ранее сообщалось, что дополнительные силы Нацгвардии прибыли в город Болград Одесской области. Подразделение будет совместно с сотрудниками полиции охранять правопорядок на Пасху и майские праздники.
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