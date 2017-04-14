ФОТОФАКТ. В одесском военном госпитале появились пасхальные деревья

Сегодня, 18:36

Деревья украсили декоративными писанками школьники и воспитанники детских садов 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В одесском военном госпитале школьники создали два пасхальных дерева. Также участвовали воспитанники детских садов. Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Танцюра.

По его словам, пасхальные украшения делали учащиеся из школ № 118, 13, 26 и 21.

Отметим, что традиция наряжать пасхальное дерево пришла к нам из Западной Европы.

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Ранее сообщалось, что дополнительные силы Нацгвардии прибыли в город Болград Одесской области. Подразделение будет совместно с сотрудниками полиции охранять правопорядок на Пасху и майские праздники.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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