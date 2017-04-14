ФОТОФАКТ. В одесском военном госпитале появились пасхальные деревья

В одесском военном госпитале школьники создали два пасхальных дерева. Также участвовали воспитанники детских садов. Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Танцюра.

По его словам, пасхальные украшения делали учащиеся из школ № 118, 13, 26 и 21.

Отметим, что традиция наряжать пасхальное дерево пришла к нам из Западной Европы.

Ранее сообщалось, что дополнительные силы Нацгвардии прибыли в город Болград Одесской области. Подразделение будет совместно с сотрудниками полиции охранять правопорядок на Пасху и майские праздники.