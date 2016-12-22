В Одесской области аферист выдавал фальшивые страховые полисы на машины
Недействительные бланки выдавались и на автомобили, которые пересекали государственную границу
В Подольске сотрудники Госпогранслужбы вместе с прокуратурой и Нацполицией остановили водителя, который выдавал поддельные страховые полисы на автомобили.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе.
В ходе обыска транспорта были обнаружены бланки страховых компаний, протоколы проверки технического состояния автомобилей, заполненные копии страховых полисов, заполненные акты выполненных работ, бланки сообщений по ДТП, талоны страхования и 950 гривен.
Однако мужчина заявил, что не является агентом страховых компаний и не имеет юридических прав на деятельность, связанную с выдачей страховых полисов.
На данный момент следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Одессе мошенники продавали поддельные страховые полисы.
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