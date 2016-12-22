В Одесской области аферист выдавал фальшивые страховые полисы на машины

Недействительные бланки выдавались и на автомобили, которые пересекали государственную границу

В Подольске сотрудники Госпогранслужбы вместе с прокуратурой и Нацполицией остановили водителя, который выдавал поддельные страховые полисы на автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе.

В ходе обыска транспорта были обнаружены бланки страховых компаний, протоколы проверки технического состояния автомобилей, заполненные копии страховых полисов, заполненные акты выполненных работ, бланки сообщений по ДТП, талоны страхования и 950 гривен.

Однако мужчина заявил, что не является агентом страховых компаний и не имеет юридических прав на деятельность, связанную с выдачей страховых полисов.

На данный момент следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе мошенники продавали поддельные страховые полисы.