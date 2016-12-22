Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Одесской области аферист выдавал фальшивые страховые полисы на машины http://www.segodnya.ua/img/article/7819/92_main.1482404463.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/92_tn.1482404463.jpg Одесса Недействительные бланки выдавались и на автомобили, которые пересекали государственную границу

В Одесской области аферист выдавал фальшивые страховые полисы на машины

Сегодня, 12:59

Недействительные бланки выдавались и на автомобили, которые пересекали государственную границу

Мужчина наживался на страховых полисах. Фото: utmagazine.ru
Мужчина наживался на страховых полисах. Фото: utmagazine.ru

В Подольске сотрудники Госпогранслужбы вместе с прокуратурой и Нацполицией остановили водителя, который выдавал поддельные страховые полисы на автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе.

В ходе обыска транспорта были обнаружены бланки страховых компаний, протоколы проверки технического состояния автомобилей, заполненные копии страховых полисов, заполненные акты выполненных работ, бланки сообщений по ДТП, талоны страхования и 950 гривен.

Однако мужчина заявил, что не является агентом страховых компаний и не имеет юридических прав на деятельность, связанную с выдачей страховых полисов.

На данный момент следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе мошенники продавали поддельные страховые полисы.
Одесса, машины, фальшивые, документы, проверки, мужчина, талоны, аферист, бланки, автомобили, полисы

Вы сейчас просматриваете новость "В Одесской области аферист выдавал фальшивые страховые полисы на машины". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

В Одессе неизвестные разгромили волонтерский центр

4 Декабря, 10:37

В волонтерском центре работали около 20 организаций 

Одесса

Сгорели машины. Фото: usionline.com

Ночью в Одессе сгорели машины: люди слышали взрывы

9 Августа, 22:07

Автомобили сгорели дотла

Экономика

Машины. Для ввоза нужно получить и заверить спецсертификат

Покупка б/у машин по сниженному акцизу: результаты и проблемы за первый месяц

2 Сентября, 07:42

Из ЕС зашло уже 1300 б/у авто. Эксперты: есть проблемы с документами

Авто

<p>Что нужно иметь водителю, чтобы без проблем выехать за границу. Фото:&nbsp;mmr.net.ua</p>

Что нужно иметь водителю, чтобы без проблем выехать за границу

27 Июня, 01:11

Чтобы отдых не испортили неприятные сюрпризы, позаботьтесь о правильном оформлении документов

Одесса

В городе активизировались воры. Фото: nk-tv.com

В Одессе активизировались воры: под прицелом воров номера и колеса

26 Августа, 12:02

За номера требуют около 300 грн, за сумки - $200, а покрышки продают на черном рынке

Авто

ТОП-10 китайских автомобилей, о которых вы ничего не знали

19 Июля, 07:34

В 2015 году в Китае выпущено 24 миллиона автомобилей, это 27% мирового автопрома, ближайший преследователь, США, выпустил лишь 12 миллионов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.