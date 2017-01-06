В Одесской области бандиты украли машину с водителем в багажнике

Трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения избили и похитили человека в селе Долинское Одесской области. По словам правоохранителей, парни планировали забраться в дом, который принадлежал дяде одного из них. В тот момент, когда воришки перебирались через забор, к дому приехал его владелец и заметил, что кто-то пытается проникнуть на территорию участка.

Владелец дома не узнал среди подвыпивших парней племянника, достал из своего автомобиля охотничье ружье и выстрелил в воздух. Спустя несколько мгновений пьяные молодые люди набросились на стрелявшего, отняли оружие и начали избивать. А после этого пострадавшего затолкали в багажник его же автомобиля и увезли в Рени.



Мужчину спасла жительница Рени, которая сообщила в полицию, что слышала, как из багажника какой-то машины доносятся стоны. "Прибыв на место происшествия, полицейские в закрытом багажнике иномарки обнаружили владельца транспортного средства, а в салоне автомобиля — 18-летнего жителя Рени. Увидев полицейских, двое его сообщников скрылись в неизвестном направлении", — рассказали правоохранители. Пострадавшего доставили в больницу.